В Барановичах временно исполняющий обязанности начальника ГАИ города насмерть сбил женщину

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено в отношении временно исполнявшего обязанности начальника ГАИ Барановичей. Его подозревают в совершении смертельного ДТП, в котором погибла женщина. По информации следователей, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

За рулем находился временно исполняющий обязанности по должности начальника УГАИ Барановичского ГУВД. И следует отметить, что он был в нетрезвом виде. В структуре органов внутренних дел постоянно ведется работа по выявлению, если такие имеют место быть, сотрудников УВД, в том числе и сотрудников ГАИ, которые позволяют себе, употребив спиртные напитки, сесть за руль. В этом случае принципиальной оценкой является то, что сотрудники однозначно увольняются из органов внутренних дел. Кроме того, подлежат ответственности в соответствии с законодательством.