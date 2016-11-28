Авария на скважине Прибугского подземного хранилища газа в Каменецком районе: МЧС продолжает ликвидацию

Новости Беларуси. Спасатели продолжают ликвидацию последствий аварии на скважине Прибугского подземного хранилища газа в Каменецком районе. Накануне вечером на пульт МЧС поступило сообщение о повреждении запорной арматуры, из-за чего в воздух поднялся фонтан газовой смеси.

Пострадавших в результате ЧП нет. Концентрация газа в воздухе, по информации МЧС, не превышает предельно допустимую норму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:

Изначально возгорания на месте инцидента не было, однако поднялся фонтан из смеси воды и газа. Задача работников МЧС складывалась в том, чтобы установить лафетные стволы, подавать воду на эту запорную арматуру с целью охлаждения, чтобы не допустить возгорания газа.