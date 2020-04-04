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В Волковыске рука 8-летнего мальчика застряла в кресле-кровати

04 апреля 2020 07:13
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Новости Беларуси. 3 апреля около десяти утра в Волковыске потребовалась помощь восьмилетнему мальчику. 

По сведениям Гродненского ОУМЧС, спасателям позвонил отец ребёнка и сказал, что рука его сына застряла в диване. Это произошло случайно, пока несовершеннолетний играл. 

Прибывшие подразделения МЧС с использованием специнструмента разжали металлическую конструкцию каркаса кресла-кровати и освободили руку мальчика. Спасённый был доставлен в больницу, где ему наложили лангетку и отпустили домой. 

Месяцем ранее в Новогрудке помощь спасателей понадобилась работнице магазина. 

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# Спасение # происшествия

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