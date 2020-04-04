В Волковыске рука 8-летнего мальчика застряла в кресле-кровати

Новости Беларуси. 3 апреля около десяти утра в Волковыске потребовалась помощь восьмилетнему мальчику.

По сведениям Гродненского ОУМЧС, спасателям позвонил отец ребёнка и сказал, что рука его сына застряла в диване. Это произошло случайно, пока несовершеннолетний играл.

Прибывшие подразделения МЧС с использованием специнструмента разжали металлическую конструкцию каркаса кресла-кровати и освободили руку мальчика. Спасённый был доставлен в больницу, где ему наложили лангетку и отпустили домой.

Месяцем ранее в Новогрудке помощь спасателей понадобилась работнице магазина.