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Два грузовика МАЗ столкнулись на МКАД

03 апреля 2020 14:27
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Новости Беларуси. 3 апреля на МКАД произошло два ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Два грузовика МАЗ столкнулись на МКАД-1

Сперва на внешнем кольце в районе Ландера столкнулись два грузовика МАЗ. Как сообщили в ГАИ, авария случилась из-за несоблюдения дистанции. Пострадавших нет, автомобили получили технические повреждения.  

Два грузовика МАЗ столкнулись на МКАД-4

Второй инцидент произошел на улице Слободской. Там неудачно встретились два легковых автомобиля. Водитель Volvo, перестраиваясь в первую полосу, столкнулся с попутным Nissan. Пострадавших нет. 

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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