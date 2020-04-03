Два грузовика МАЗ столкнулись на МКАД

Новости Беларуси. 3 апреля на МКАД произошло два ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 3 апреля на МКАД произошло два ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сперва на внешнем кольце в районе Ландера столкнулись два грузовика МАЗ. Как сообщили в ГАИ, авария случилась из-за несоблюдения дистанции. Пострадавших нет, автомобили получили технические повреждения.
Второй инцидент произошел на улице Слободской. Там неудачно встретились два легковых автомобиля. Водитель Volvo, перестраиваясь в первую полосу, столкнулся с попутным Nissan. Пострадавших нет.