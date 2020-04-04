Двое жителей Гомеля подозреваются в разбойном нападении в Мозыре
Новости Беларуси. Задержаны двое мужчин, которые подозреваются в разбойном нападении в Мозыре 17 января.
Как сообщает МВД Беларуси, в тот день два человека в масках пришли в квартиру к женщине и представились сотрудниками специального подразделения. Хозяйка впустила их, после чего злоумышленники связали гражданку и её супруга.
Далее фигуранты похитили крупную сумму денег в долларах и скрылись. Когда женщине удалось освободиться, она обратилась в милицию. К месту происшествия были направлены правоохранители, но по горячим следам задержать нападавших не удалось.
В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастны два жителя Гомеля. 46-летний подозреваемый был судим за оборот наркотиков и вождение в нетрезвом виде, 28-летний фигурант был судим за покушение на убийство.
Уточняется, что злоумышленники тщательно готовились к совершению преступления: были выбраны маршрут и транспорт. Уже на месте подозреваемые обговорили свои роли, определили пути отхода и план действий, если что-то пойдёт не так.
В квартире одного из задержанных находились бронежилет, макет ручной гранаты, электрошокер, радиостанции, наручники, костюмы армейского образца, нож в чехле.
Возбуждено уголовное дело, продолжается выяснение всех деталей преступления.
Ранее сообщалось, что в январе 2020 года произошло разбойное нападение в Мозыре.
Два человека связали хозяев квартиры и ограбили их – здесь подробности.