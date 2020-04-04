Двое жителей Гомеля подозреваются в разбойном нападении в Мозыре

Как сообщает МВД Беларуси, в тот день два человека в масках пришли в квартиру к женщине и представились сотрудниками специального подразделения. Хозяйка впустила их, после чего злоумышленники связали гражданку и её супруга.

Далее фигуранты похитили крупную сумму денег в долларах и скрылись. Когда женщине удалось освободиться, она обратилась в милицию. К месту происшествия были направлены правоохранители, но по горячим следам задержать нападавших не удалось.

В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастны два жителя Гомеля. 46-летний подозреваемый был судим за оборот наркотиков и вождение в нетрезвом виде, 28-летний фигурант был судим за покушение на убийство.