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В Витебском районе Renault насмерть сбил лося

12 января 2019 10:12
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Новости Беларуси. Вечером 11 января возле агрогородка Кировская Витебского района под колёса автомобиля попал лось.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, Renault Laguna двигался по трассе Р-20, когда на проезжей части неожиданно появился лось. Произошло столкновение.  

В Витебском районе Renault насмерть сбил лося-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Зверь получил смертельные телесные повреждения, а 33-летняя пассажирка легковушки с травмами головы и переломом шейного отдела позвоночника была доставлена в больницу.  

В Витебском районе Renault насмерть сбил лося-4

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома  

Ведётся проверка.  

В начале 2019 года под Гродно два автомобиля сбили зубра. 

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# Авария в Витебской области # происшествия

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