В Витебском районе Renault насмерть сбил лося

Новости Беларуси. Вечером 11 января возле агрогородка Кировская Витебского района под колёса автомобиля попал лось. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, Renault Laguna двигался по трассе Р-20, когда на проезжей части неожиданно появился лось. Произошло столкновение.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Зверь получил смертельные телесные повреждения, а 33-летняя пассажирка легковушки с травмами головы и переломом шейного отдела позвоночника была доставлена в больницу.

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома