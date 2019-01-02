Под Гродно зубр дважды попал в ДТП. Водителям грозит крупный штраф

Новости Беларуси. Внушительный штраф может грозить водителям, под колеса которых попал зубр. 1 января под Гродно животное дважды стало участником ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам водителя, который совершил наезд, зубр выбежал на дорогу внезапно. Он попытался затормозить, но не успел. После удара зверь еще смог подняться и пойти в сторону леса. По стечению обстоятельств в это же время на встречной полосе оказалась другая легковушка.

Людмила Ракевич, официальный представитель ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

На место происшествия выбывали медики, однако никто из участников дорожно-транспортного происшествия серьезных телесных повреждений, к счастью, не получил. Что касается автомобилей, оба транспортных средства достаточно серьезно были повреждены, и можно предположить, что они восстановлению и вовсе не подлежат.