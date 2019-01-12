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В Минске пропала 14-летняя школьница. Девочку ищут с 7 января

12 января 2019 06:32
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Новости Беларуси. 7 января в Минске пропала 14-летняя Касько Анна Сергеевна.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в понедельник около восьми часов утра ученица 9 класса ГУО «СШ №42 г.Минска» ушла из дома в неизвестном направлении. Отмечается, что подросток уже несколько раз уходила из дома.  

В Минске пропала 14-летняя школьница. Девочку ищут с 7 января-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома  

Приметы: на вид 18 лет, рост 160-170 см, полного телосложения, волосы окрашены в красный тон.  

Во время пропажи на девочке были серая кепка, тёмная куртка, серые брюки, тёмные сапоги.  

Если вам что-либо известно о пропавшей, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 2130825, 8 (017) 2076767, 8 (029) 3560280 либо 102.  

Конфиденциальность гарантируется.  

# Пропавшие люди # происшествия # Касько Анна Сергеевна

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