Прямой эфир

На пожаре в Полоцке погибли три пожилых человека

12 января 2019 07:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 11 января около одиннадцати вечера на пожаре в Полоцке погибли три человека.  

Как сообщает Витебское ОУМЧС, прибывшие к месту вызова спасатели увидели горящую кровлю дома, внутри сооружения также наблюдалось горение. Кровля и потолочное перекрытие частично обрушились.  

На пожаре в Полоцке погибли три пожилых человека-1

Фото: Витебское ОУМЧС  

В здании находились три пенсионера: владелец дома, супруга мужчины и её брат. Пожилые люди погибли. Известно, что погибшие состояли на учёте в госучреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Полоцкого района» как одинокие.  

На пожаре в Полоцке погибли три пожилых человека-4

Фото: Витебское ОУМЧС  

Огнём уничтожены кровля и имущество, повреждены потолочное перекрытие и стены.  

По словам соседей, накануне происшествия пенсионеры выпивали и курили. Предполагается, что пожар мог произойти из-за неосторожности при курении.  

На пожаре в Полоцке погибли три пожилых человека-7

Фото: Витебское ОУМЧС  

По информации СК, предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Для установления точной причины назначены судмедэкспертизы.  

На неделе в одном из гаражей в Гродно из-за непотушенной сигареты загорелось кресло.  

Два человека получили ожоги – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске пропала 14-летняя школьница. Девочку ищут с 7 января
12 января 2019 06:32

В Минске пропала 14-летняя школьница. Девочку ищут с 7 января

Вынесен приговор участникам вечеринки, где погибла 19-летняя девушка
11 января 2019 14:35

Вынесен приговор участникам вечеринки, где погибла 19-летняя девушка

В Гомеле мужчину осудили за убийство таксиста 35-летней давности
11 января 2019 13:14

В Гомеле мужчину осудили за убийство таксиста 35-летней давности