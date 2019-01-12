На пожаре в Полоцке погибли три пожилых человека

Новости Беларуси. 11 января около одиннадцати вечера на пожаре в Полоцке погибли три человека. Как сообщает Витебское ОУМЧС, прибывшие к месту вызова спасатели увидели горящую кровлю дома, внутри сооружения также наблюдалось горение. Кровля и потолочное перекрытие частично обрушились.

Фото: Витебское ОУМЧС

В здании находились три пенсионера: владелец дома, супруга мужчины и её брат. Пожилые люди погибли. Известно, что погибшие состояли на учёте в госучреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Полоцкого района» как одинокие.

Фото: Витебское ОУМЧС

Огнём уничтожены кровля и имущество, повреждены потолочное перекрытие и стены. По словам соседей, накануне происшествия пенсионеры выпивали и курили. Предполагается, что пожар мог произойти из-за неосторожности при курении.

Фото: Витебское ОУМЧС