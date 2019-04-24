В Витебском районе горело хранилище зерна

По сведениям МЧС Беларуси, спасатели прибыли к месту вызова спустя пять минут после обнаружения задымления в силосе для зерна.

Зерноочистительно-сушильный комплекс достигает 24 метра в высоту, у него металлические стены и кровля. В устройстве агрегата шесть силосов для зерна цилиндрической формы.

Во время пожара загрузка зерна в силосе составляла 1,4 тонны рапса, комплекс топился газом. Когда произошло возгорание, были отключены горелка, вентиляторы теплогенератора и сушилка. Также были закрыты проветриватели.