В Витебском районе горело хранилище зерна

Новости Беларуси. Днём 23 апреля в посёлке Сураж Витебского района произошёл пожар на зерноочистительно-сушильном комплексе.
По сведениям МЧС Беларуси, спасатели прибыли к месту вызова спустя пять минут после обнаружения задымления в силосе для зерна.
Зерноочистительно-сушильный комплекс достигает 24 метра в высоту, у него металлические стены и кровля. В устройстве агрегата шесть силосов для зерна цилиндрической формы.
Во время пожара загрузка зерна в силосе составляла 1,4 тонны рапса, комплекс топился газом. Когда произошло возгорание, были отключены горелка, вентиляторы теплогенератора и сушилка. Также были закрыты проветриватели.
Пожар был потушен спасателями. Никто не пострадал. Выясняется причина загорания, оценивается ущерб.
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