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В Витебском районе горело хранилище зерна

24 апреля 2019 14:09
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Новости Беларуси. Днём 23 апреля в посёлке Сураж Витебского района произошёл пожар на зерноочистительно-сушильном комплексе.  

По сведениям МЧС Беларуси, спасатели прибыли к месту вызова спустя пять минут после обнаружения задымления в силосе для зерна.  

В Витебском районе горело хранилище зерна-1

Фото: МЧС Беларуси  

Зерноочистительно-сушильный комплекс достигает 24 метра в высоту, у него металлические стены и кровля. В устройстве агрегата шесть силосов для зерна цилиндрической формы.  

Во время пожара загрузка зерна в силосе составляла 1,4 тонны рапса, комплекс топился газом. Когда произошло возгорание, были отключены горелка, вентиляторы теплогенератора и сушилка. Также были закрыты проветриватели.  

В Витебском районе горело хранилище зерна-4

Фото: МЧС Беларуси  

Пожар был потушен спасателями. Никто не пострадал. Выясняется причина загорания, оценивается ущерб.  

Весной 2019 года в Гродно произошёл пожар в здании почты.  

Горел полистирол в реконструируемом сооружении – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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