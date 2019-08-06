В Витебском районе горел дом 72-летней пенсионерки

Новости Беларуси. 5 августа в полшестого вечера в садоводческом товариществе «Звезда» Витебского района произошёл пожар. По сведениям Витебского ОУМЧС, горел дачным дом, внутри которого находилась 72-летняя хозяйка. После начала пожара женщина самостоятельно вышла на улицу.

Фото: Витебское ОУМЧС

Прибывшие спасатели за несколько минут потушили пламя. Огнём уничтожена кровля дома, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество. Никто не пострадал.

Фото: Витебское ОУМЧС