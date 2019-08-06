В Витебском районе горел дом 72-летней пенсионерки
Новости Беларуси. 5 августа в полшестого вечера в садоводческом товариществе «Звезда» Витебского района произошёл пожар.
По сведениям Витебского ОУМЧС, горел дачным дом, внутри которого находилась 72-летняя хозяйка. После начала пожара женщина самостоятельно вышла на улицу.
Прибывшие спасатели за несколько минут потушили пламя. Огнём уничтожена кровля дома, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество. Никто не пострадал.
Выясняется причина пожара, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
Недавно в Витебской области за сутки произошли три пожара.
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