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В Витебском районе горел дом 72-летней пенсионерки

06 августа 2019 06:47
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Новости Беларуси. 5 августа в полшестого вечера в садоводческом товариществе «Звезда» Витебского района произошёл пожар.

По сведениям Витебского ОУМЧС, горел дачным дом, внутри которого находилась 72-летняя хозяйка. После начала пожара женщина самостоятельно вышла на улицу.

В Витебском районе горел дом 72-летней пенсионерки-1

Фото: Витебское ОУМЧС

Прибывшие спасатели за несколько минут потушили пламя. Огнём уничтожена кровля дома, повреждены потолочное перекрытие, стены и имущество. Никто не пострадал.

В Витебском районе горел дом 72-летней пенсионерки-4

Фото: Витебское ОУМЧС

Выясняется причина пожара, рассматривается версия нарушения правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

Недавно в Витебской области за сутки произошли три пожара.

Горели бани – здесь подробности.

# Пожар # происшествия

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