В Минске разыскивают мужчину, подозреваемого в краже кошелька

Новости Беларуси. Минские правоохранители разыскивают мужчину, который украл кошелек в аптеке на улице Розы Люксембург, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения. На вид ему около 60 лет, среднего роста, худощавого телосложения. Если вы узнали человека на фото, позвоните 102.