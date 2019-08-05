«Иногда с топором в руках семейные агрессоры»: в Беларуси подвели итоги акции по профилактике домашнего насилия

Новости Беларуси. В Беларуси подводят итоги профилактической акции «Быт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране в последнее время выросло число жалоб на домашнее насилие. Но даже эта статистика не может быть полной, ведь как утверждают психологи, многие предпочитают молчать о проблемах в семье. Тех, кто уже однажды оказался в сложной ситуации, чтобы вовремя оказать помощь всю неделю посещали правоохранители, медики, соцработники. Продолжит тему корреспондент Оксана Семашко.

Лариса Николаевна каждый день между двух огней. Неспокойно в ее доме потому, что сын и внук не могут найти общий язык, когда поднимут рюмку. Отказали ноги, боится за сердце, но родным до нее нет дела. Год отдыхала от передряг – сын был в лечебно-трудовом профилактории.

Лариса Веприцкая:

Не делает ничего. Вот я говорю: «Телевизор включи». Так это проблему устраивает: «Я не буду, пошла ты туда и сюда».

Правоохранители здесь частые гости. На тревожные вызовы в семью Веприцких выезжают каждый месяц. Александр полгода, как вышел из ЛТП (это уже четвертый раз). Пока снова не сорвался, обещает устроиться на работу и помочь маме с оформлением инвалидности.

Александр Веприцкий:

– Постоянно думаю об этом, чтоб только выйти и бросить пить.

– А сколько уже не пьете сейчас?

– Ой, много. Месяца два.

«Муж на работе – нет проблем». Эти слова часто звучат в доме минчанки. Молодая женщина предпочла не называть свое имя. Когда вышла замуж за иностранца, и представить не могла, насколько могут быть разные темпераменты с супругом.

– То есть вас устраивает, что он скандалит, вызывает милицию на вас?

– Ну, он такой есть.

Оксана Семашко, корреспондент:

По статистике, в домашних тиранах в основном мужчины от 30 до 45 лет, которые не работают и выпивают. В этом случае, по словам специалистов, самое страшное, когда жертва покрывает домашнего дебошира и подвергает опасности свое здоровье и жизнь.

Обычно с теми, кто не дает покоя ни своей семье, ни соседям, проводят профилактическую беседу. А если уговоры не помогают – штраф или арест на 15 суток.

Александр Колонович, старший участковый инспектор Партизанского РУВД Минска:

Встречают с ножом. Иногда с топором в руках семейные агрессоры. Много людей раскаиваются. Иногда даже спрашивают, что они сделали, потому что алкоголь так затмевает им ум, что они не помнят.

Способов приструнить семейного тирана сегодня несколько. Во-первых, на год нарушителя спокойствия могут поместить в ЛТП. По возвращении спустя год им готовы помочь с устройством на работу.

Анастасия Коробова, заведующая отделением ТЦСО Партизанского района Минска:

Обычно эти люди становятся на учет в отдел обслуживания граждан. Им дается направление на предприятия города. И в большинстве случаев они трудоустраиваются. Те, которые перестают злоупотреблять спиртными напитками.

Кроме того, можно прибегнуть к помощи социальной службы. Психологи поддержат, юристы помогут с решением проблемы. Для женщин в Беларуси открыты кризисные комнаты. Пока их больше сотни.

Еще два года назад за временным убежищем сюда пришли 150 человек, а сейчас уже около 700. И это притом, что обращается не каждая женщина с ребенком. Жертвы домашнего насилия не хотят, чтоб семью включили в категорию «социально опасной», а ребенка расспрашивали в школе.

Михаил Залуцкий, заместитель начальника отдела Партизанского РУВД Минска:

В отношении лица, совершающего насилие, выносится защитное предписание и ему запрещается посещать жилище свое, звонить жертве. Данная мера тоже широко применяется.

В Беларуси остро стоит вопрос безопасности в быту. Всего в Беларуси на особом учете больше 8000 семей. Из-за домашнего насилия к правоохранителям ежедневно обращаются свыше 100 тысяч человек. В 2018 году от побоев в быту погибли больше 90 белорусов.