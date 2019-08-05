В Витебской области за сутки горели три бани

Новости Беларуси. 4 августа около половины восьмого вечера в Витебске загорелась баня. По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей из-под кровли здания шёл сильный дым. Пожар был ликвидирован, 61-летняя владельца постройки не пострадала. Огнём были повреждены кровля, потолочное перекрытие и стены.

Фото: Витебское ОУМЧС

Уточняется, что за дежурные сутки в Витебской области горели ещё две бани – в Полоцке и в Чашникском районе.

Фото: Витебское ОУМЧС

По фактам пожаров проводятся проверки, выясняются причины загораний. Основная версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Фото: Витебское ОУМЧС