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В Витебской области за сутки горели три бани

05 августа 2019 06:54
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Новости Беларуси. 4 августа около половины восьмого вечера в Витебске загорелась баня.

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей из-под кровли здания шёл сильный дым. Пожар был ликвидирован, 61-летняя владельца постройки не пострадала. Огнём были повреждены кровля, потолочное перекрытие и стены.

В Витебской области за сутки горели три бани-1

Фото: Витебское ОУМЧС

Уточняется, что за дежурные сутки в Витебской области горели ещё две бани – в Полоцке и в Чашникском районе.

В Витебской области за сутки горели три бани-4

Фото: Витебское ОУМЧС

По фактам пожаров проводятся проверки, выясняются причины загораний. Основная версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

В Витебской области за сутки горели три бани-7

Фото: Витебское ОУМЧС

В июне за сутки в Могилёвской области случились четыре пожара.

Причиной стали грозы – здесь подробности.

# Пожар # происшествия

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