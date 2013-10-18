Новости Беларуси. В Витебской области ликвидирован канал незаконной миграции в страны ЕС. В ходе совместной белорусско-литовской операции правоохранители и пограничники пресекли деятельность международной преступной группировки. Задержаны 8 человек из Польши и России. Они пытались переправить через границу 13 нелегалов (граждан Вьетнама). Они также задержаны.

Операция проводилась на территории сразу двух государств. По фактам незаконной деятельности возбуждено одно уголовное дело в Беларуси и два – в Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Колонтаев, начальник управления по Витебской области главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Беларусь:

Стоимость услуг по переправке через границу варьируется от тысячи долларов. Это непосредственно за конкретный участок работы. Таксисты или перевозчики, которые перевозят из Российской Федерации на территорию Беларуси, также получают свои деньги. Те лица, которые встречают в Литве, также получают отдельную часть денег. То есть можно говорить, что стоимость услуг по переправке одного нелегального мигранта может составлять от пяти тысяч долларов.