Прямой эфир

Житель Речицы снимал элитные квартиры на сутки по всей Беларуси и «пересдавал» их новым квартирантам

18 октября 2013 10:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Афера на квадратных метрах. Нехитрую схему для заработка применял житель Речицкого района. Молодой человек снимал элитные квартиры на сутки, а потом «пересдавал» их новым квартирантам. По словам оперативников, «засветиться» он успел практически по всей Беларуси.

Так, в столице аферисту приглянулась квартира на проспекте Независимости. Сняв ее на сутки, он сразу же разместил в Интернете объявление о сдаче апартаментов в центре города  всего за $350 в месяц. На заманчивое предложение откликнулись сразу несколько человек. Со всех аферист взял предоплату. В итоге сумма получилась немаленькая – около тысячи долларов.

Молодой человек уже задержан. Оказалось, что в свои 23 года он уже был шесть раз судим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Мошенничество # Криминал

Другие новости рубрики

Все новости
Разбойное нападение на семью бизнесмена в Слуцке. Задержаны трое россиян и двое белорусов
18 октября 2013 08:11

Разбойное нападение на семью бизнесмена в Слуцке. Задержаны трое россиян и двое белорусов

Бизнесмен поджег себя в здании городской администрации, требуя включить отопление
18 октября 2013 07:18

Бизнесмен поджег себя в здании городской администрации, требуя включить отопление

Лесные пожары в Австралии. Сгорело около 100 домов, 86 тысяч гектаров леса, погиб 1 человек
18 октября 2013 06:42

Лесные пожары в Австралии. Сгорело около 100 домов, 86 тысяч гектаров леса, погиб 1 человек