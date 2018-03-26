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В Витебске живёт собака, которая не любит котов и французские машины

26 марта 2018 11:31
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Новости Беларуси. Почти детективная история произошла сразу в нескольких витебских дворах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске живёт собака, которая не любит котов и французские машины-1

Там, практически в одно время, были повреждены автомобили французской марки. Каково же было удивление одного из владельцев, когда выяснилось, что виновник всего – обычная собака: она просто очень хотела добраться до кота, спрятавшегося под машиной. 

В Витебске живёт собака, которая не любит котов и французские машины-4

Позже стало известно, что аналогичным образом пострадал еще один «француз». Вот и получается, что в Витебске живет собака, которая не любит котов и французские машины.

# происшествия # Фотофакт # Необычное

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