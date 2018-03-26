В Витебске живёт собака, которая не любит котов и французские машины

Новости Беларуси. Почти детективная история произошла сразу в нескольких витебских дворах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Почти детективная история произошла сразу в нескольких витебских дворах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там, практически в одно время, были повреждены автомобили французской марки. Каково же было удивление одного из владельцев, когда выяснилось, что виновник всего – обычная собака: она просто очень хотела добраться до кота, спрятавшегося под машиной.
Позже стало известно, что аналогичным образом пострадал еще один «француз». Вот и получается, что в Витебске живет собака, которая не любит котов и французские машины.