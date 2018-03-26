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В Витебске 38-летний педагог по вокалу обвиняется в сексуальном насилии над подростками

26 марта 2018 10:28
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Новости Беларуси. По подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении несовершеннолетних задержан 38-летний мужчина.  

Как сообщает УСК по Витебской области, в феврале 2018 года поступила информация о совершении обвиняемым противоправных действий в отношении несовершеннолетних.  

По имеющимся сведениям, подозреваемый работал педагогом по вокалу в одном из учреждений дополнительного образования Витебска. Установлено, что с 2015 года гражданин совершал правонарушения в отношении детей, которые посещали его занятия.  

Отмечается, что подозреваемый совершал половое сношение в извращенной форме с несовершеннолетними против их воли.  

Сейчас мужчина находится под стражей.  

Потерпевшими по уголовному делу признаны двое подростков. Предполагается, что от действий фигуранта могли пострадать другие.  

Если Вы обладаете информацией о противоправных действиях Евгения Волкова, обратитесь по телефонам УСК по Витебской области: 8033 399 80 44 (круглосуточно), 8021 246 21 20 или УВД Витебского облисполкома: 102, 8021 264 66 96. Конфиденциальность гарантируется.  

Весной 2018 года в Борисовском районе возбуждены два уголовных дела против половой неприкосновенности детей.  

Один из подозреваемых – учитель физики (подробности здесь).  

# происшествия # Педофилия # Евгений Волков

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