В Витебске женщина за замечание собаке изрезала ножом лицо прохожей

Новости Беларуси. В Витебске женщина из-за замечания порезала ножом лицо прохожей.

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось вечером 29 марта. В больницу была доставлена 45-летняя жительница областного центра с резаной раной правой щеки, нижней губы и носа. Женщина была госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Установлено, что повреждения женщина получила в ходе конфликта с 51-летней местной жительницей, которая выгуливала собаку около дома.

Пострадавшая, которая шла со знакомой, сделала женщине замечание, что ее собака гуляет без намордника. Сначала возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Затем женщина сходила домой, взяла нож и нанесла оппоненткам телесные повреждения.

Проводится проверка.