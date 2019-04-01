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В Витебске женщина за замечание собаке изрезала ножом лицо прохожей

01 апреля 2019 10:42
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Новости Беларуси. В Витебске женщина из-за замечания порезала ножом лицо прохожей.  

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось вечером 29 марта. В больницу была доставлена 45-летняя жительница областного центра с резаной раной правой щеки, нижней губы и носа. Женщина была госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии.  

Установлено, что повреждения женщина получила в ходе конфликта с 51-летней местной жительницей, которая выгуливала собаку около дома.  

Пострадавшая, которая шла со знакомой, сделала женщине замечание, что ее собака гуляет без намордника. Сначала возникла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Затем женщина сходила домой, взяла нож и нанесла оппоненткам телесные повреждения.  

Проводится проверка.  

Зимой этого года бойцовая собака напала на 8-летнего мальчика в Гродно (читать далее).  

# Нападение # происшествия

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