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Солдаты спасли 6 человек на пожаре в Столбцовском районе

29 марта 2019 17:18
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Новости Беларуси. Четыре пожара зарегистрированы на территории Минской области за прошедшие сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Солдаты спасли 6 человек на пожаре в Столбцовском районе-1

Один из них произошел в поселке Новоколосово Столбцовского района.Там горела квартира доме, рядом с которой – здание войсковой части. Именно ее личный состав первым приехал на ликвидацию пожара.

Солдаты спасли 6 человек на пожаре в Столбцовском районе-4

Евгений Пономаренко, начальник службы войсковой части № 25819:
Особо времени на раздумия не было, надо было принимать какие-то решения. В общем, открыв дверь, в дыму обнаружил пострадавшего, которого сразу же вытащил на свежий воздух.

Солдаты спасли 6 человек на пожаре в Столбцовском районе-7

Военные спасли шесть человек сразу из трех квартир. Впоследствии присоединились и сотрудники МЧС. В результате никто не пострадал. В квартире, где произошел пожар, повреждены имущество и стены. 29 марта представители воинской части посетили спасенную семью и передали подарки.

Солдаты спасли 6 человек на пожаре в Столбцовском районе-10

# Пожар в Минской области # происшествия # Евгений Пономаренко # Фотофакт

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