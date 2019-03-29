Солдаты спасли 6 человек на пожаре в Столбцовском районе

Новости Беларуси. Четыре пожара зарегистрированы на территории Минской области за прошедшие сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Один из них произошел в поселке Новоколосово Столбцовского района.Там горела квартира доме, рядом с которой – здание войсковой части. Именно ее личный состав первым приехал на ликвидацию пожара.

Евгений Пономаренко, начальник службы войсковой части № 25819:

Особо времени на раздумия не было, надо было принимать какие-то решения. В общем, открыв дверь, в дыму обнаружил пострадавшего, которого сразу же вытащил на свежий воздух.