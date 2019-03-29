К 11 годам лишения свободы приговорён бывший директор минского Дворца спорта

Новости Беларуси. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также по решению суда с обвиняемого будет взыскано 90 тысяч рублей – эквивалент необоснованного обогащения. В доход государства конфискована и недвижимость в Минской области, а еще автомобиль.

Екатерина Крупенина, старший прокурор отдела прокуратуры Минска: Преступная деятельность обвиняемого осуществлялась на протяжении более пяти лет. Он получал взятки от различных представителей субъектов хозяйствования, начиная от организаторов выставок животных и заканчивая представителями монастыря. Таким образом, фактически, руководитель государственного предприятия поставил на поток систематическое получение взяток.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

«Я не верю, что министр об этом не знал». Александр Лукашенко о коррупционном скандале во Дворце спорта

Напоминаем: директор Дворца спорта был задержан сотрудниками КГБ при получении взятки в феврале 2019 года. Всего следствием установлено 178 эпизодов противоправной деятельности экс-руководителя.