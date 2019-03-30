В Минске в одном из дворов загорелась площадка для крупных бытовых отходов

Новости Беларуси. ЧП в Минске. Накануне вечером в одном из столичных дворов загорелась площадка для крупных бытовых отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. ЧП в Минске. Накануне вечером в одном из столичных дворов загорелась площадка для крупных бытовых отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина – воспламенение строительного мусора. Огонь повредил припаркованный рядом автомобиль – задний бампер, фару и правое крыло. Жители двора немедленно бросились бороться с огнем.
Возгорание быстро удалось ликвидировать. Никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.