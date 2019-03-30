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В Минске в одном из дворов загорелась площадка для крупных бытовых отходов

30 марта 2019 12:54
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Новости Беларуси. ЧП в Минске. Накануне вечером в одном из столичных дворов загорелась площадка для крупных бытовых отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в одном из дворов загорелась площадка для крупных бытовых отходов-1

Причина – воспламенение строительного мусора. Огонь повредил припаркованный рядом автомобиль – задний бампер, фару и правое крыло. Жители двора немедленно бросились бороться с огнем.   

В Минске в одном из дворов загорелась площадка для крупных бытовых отходов-4

Возгорание быстро удалось ликвидировать. Никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.   

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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