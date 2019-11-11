В Минске спасатели потушили цех по производству антифриза и тормозных жидкостей

Новости Беларуси. 10 ноября около половины одиннадцатого вечера загорелся склад на улице Бабушкина в Минске. По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие через три минуты спасатели выяснили, что пожар начался в производственном корпусе по выпуску антифриза и тормозных жидкостей. Горели технические жидкости и бойлер, который их разогревал.

Фото: МЧС Беларуси

В воскресенье цех работал сверхурочно, в помещении, где случился пожар, работал один человек. До прибытия подразделений МЧС он сам вышел на улицу и не пострадал.

Фото: МЧС Беларуси

Пожар был ликвидирован в 23:07. Огнём повреждены бойлер и пластиковая тара, закопчено помещение здания. Процесс производства был приостановлен.

Фото: МЧС Беларуси