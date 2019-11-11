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В Минске спасатели потушили цех по производству антифриза и тормозных жидкостей

11 ноября 2019 08:31
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Новости Беларуси. 10 ноября около половины одиннадцатого вечера загорелся склад на улице Бабушкина в Минске. 

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие через три минуты спасатели выяснили, что пожар начался в производственном корпусе по выпуску антифриза и тормозных жидкостей. Горели технические жидкости и бойлер, который их разогревал. 

В Минске спасатели потушили цех по производству антифриза и тормозных жидкостей-1

Фото: МЧС Беларуси 

В воскресенье цех работал сверхурочно, в помещении, где случился пожар, работал один человек. До прибытия подразделений МЧС он сам вышел на улицу и не пострадал. 

В Минске спасатели потушили цех по производству антифриза и тормозных жидкостей-4

Фото: МЧС Беларуси 

Пожар был ликвидирован в 23:07. Огнём повреждены бойлер и пластиковая тара, закопчено помещение здания. Процесс производства был приостановлен. 

В Минске спасатели потушили цех по производству антифриза и тормозных жидкостей-7

Фото: МЧС Беларуси 

Причина загорания выясняется. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. 

Месяцем ранее в Минске произошёл пожар в хлебобулочном цеху одного из ТЦ.

Были эвакуированы 350 человек – подробности здесь

# Пожар # происшествия

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