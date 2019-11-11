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Под Слонимом при столкновении с грузовиком пострадал водитель такси

11 ноября 2019 08:14
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Новости Беларуси. 10 ноября примерно в полдевятого вечера неподалёку от деревни Чемеры Слонимского района легковушка столкнулась с грузовиком. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 22-летний таксист за рулём Renault двигался по трассе Р-99 со стороны Слонима в направлении Зельвы. 

Под Слонимом при столкновении с грузовиком пострадал водитель такси-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

В какой-то момент иномарка выехала на встречку и врезалась в седельный тягач Volvo с полуприцепом Schmitz. Грузовиком управлял 58-летний житель России. 

Водитель легковушки получил травму живота, перелом плечевой кости, рёбер и многочисленные ссадины. Пострадавший госпитализирован. 

По факту аварии ведётся проверка. 

В начале ноября в Лепельском районе произошло лобовое столкновение легковушек. 

В ДТП пострадали три человека – подробнее здесь

# Авария в Гродненской области # происшествия

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