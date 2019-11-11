Под Слонимом при столкновении с грузовиком пострадал водитель такси

Новости Беларуси. 10 ноября примерно в полдевятого вечера неподалёку от деревни Чемеры Слонимского района легковушка столкнулась с грузовиком.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 22-летний таксист за рулём Renault двигался по трассе Р-99 со стороны Слонима в направлении Зельвы.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В какой-то момент иномарка выехала на встречку и врезалась в седельный тягач Volvo с полуприцепом Schmitz. Грузовиком управлял 58-летний житель России.
Водитель легковушки получил травму живота, перелом плечевой кости, рёбер и многочисленные ссадины. Пострадавший госпитализирован.
По факту аварии ведётся проверка.
В начале ноября в Лепельском районе произошло лобовое столкновение легковушек.
В ДТП пострадали три человека – подробнее здесь.