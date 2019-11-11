Под Слонимом при столкновении с грузовиком пострадал водитель такси

Новости Беларуси. 10 ноября примерно в полдевятого вечера неподалёку от деревни Чемеры Слонимского района легковушка столкнулась с грузовиком.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 22-летний таксист за рулём Renault двигался по трассе Р-99 со стороны Слонима в направлении Зельвы.