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В Витебске задержали уроженца России с боевым пистолетом ТТ

19 февраля 2020 14:17
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Новости Беларуси. В Витебске задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте оружия.  

По информации МВД, 18 февраля сотрудниками седьмого управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Беларуси и сотрудниками ОМОН был задержан 51-летний уроженец России.  

В Витебске задержали уроженца России с боевым пистолетом ТТ -1

Фото: МВД 

Предварительно, мужчина незаконно приобрел и хранил при себе огнестрельное оружие 1934 года выпуска – пистолет конструкции Токарева «ТТ» калибра 7.62 мм. Его он планировал использовать для совершения преступлений.  

Мужчина ранее был неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.  

Возбуждено уголовное дело.  

В Мозыре мужчина сделал картину из оружия времен ВОВ и повесил на стену – здесь подробнее.    

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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