В Витебске задержали уроженца России с боевым пистолетом ТТ

По информации МВД, 18 февраля сотрудниками седьмого управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Беларуси и сотрудниками ОМОН был задержан 51-летний уроженец России.

Новости Беларуси. В Витебске задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте оружия.

Предварительно, мужчина незаконно приобрел и хранил при себе огнестрельное оружие 1934 года выпуска – пистолет конструкции Токарева «ТТ» калибра 7.62 мм. Его он планировал использовать для совершения преступлений.

Мужчина ранее был неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Возбуждено уголовное дело.