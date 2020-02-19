В Минске Opel сбил пешехода на нерегулируемом переходе

Новости Беларуси. В Минске в ДТП пострадал человек.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла 19 февраля. Водитель автомобиля Opel ехал по улице Шаранговаича и на нерегулируемом переходе совершил наезд на пешехода.

В результате аварии пострадавший был доставлен в медучреждение.