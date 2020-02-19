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В Минске Opel сбил пешехода на нерегулируемом переходе

19 февраля 2020 09:51
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Новости Беларуси. В Минске в ДТП пострадал человек. 

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла 19 февраля. Водитель автомобиля Opel ехал по улице Шаранговаича и на нерегулируемом переходе совершил наезд на пешехода. 

В результате аварии пострадавший был доставлен в медучреждение. 

В Минске Opel сбил пешехода на нерегулируемом переходе-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, представитель Следственного комитета и специалист управления ГКСЭ по г. Минску. 

По факту аварии проводится проверка.  

В середине февраля в Минске Peugeot сбил женщину, которая пересекала дорогу вне перехода – здесь подробнее.  

# Авария в Минске # происшествия

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