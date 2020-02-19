4-летний мальчик играл с наручниками и защелкнул их. На помощь пришли спасатели

Новости Беларуси. В Минске мальчик играл с наручниками и случайно застрял в них.

По информации МЧС, вечером 18 февраля с просьбой о помощи обратились родители 4-летнего ребенка. Они попросили снять с его ног наручники.

Оказалось, что мальчик играл с алюминиевыми наручниками, надел их на ноги и защелкнул. Родители около часа пытались их снять своими силами, но безрезультатно.