В Витебске взорвался газовый баллон, который сварщик ремонтировал возле подъезда дома: два человека - в больнице

Новости Беларуси. В Витебске только чудом удалось избежать трагедии. Там буквально в двух метрах от жилой многоэтажки прогремел взрыв. Причина все та же — нарушение в использовании газового оборудования. В результате пострадали 2 человека: сварщик и женщина, которая в момент ЧП проходила рядом с домом. С ожогами и ушибами люди доставлены в больницу. Повреждены десятки окон, как на лестничных площадках, так и в квартирах. По предварительным данным, взорвался газовый баллон при проведении ремонтных работ в доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Чекан, начальник Витебского областного управления МЧС Поступил сигнал о том, что по улице Локомотивной взорвался газовый баллон. По месту прибытия спасателей выяснилось, что в этом доме ремонтные работы проводились в подвале, и взорвался газовый баллон, который находился на расстоянии 2 метров от входа в подвал. Пострадал сварщик, он доставлен с ожогами в больницу, и случайный прохожий, которая травму руки получила.

Очевидец происшествия:

Я была дома. Сидела, в том доме мы живем на 9 этаже. Я услышала взрыв, я видела, что горели именно баллоны. И тушили там, кто- то жилеткой, жилетка горящая была.

Очевидец происшествия:

Я живу напротив. Я просто услышал взрыв большой. Громкий. Выглянул в окно, и смотрю, что здесь горит. Пожар большой, много дыма. Правда, работники тушить сразу стали. Огнетушителем, снегом забрасывали. Слава Богу, что здесь народу никого не было, никто ни собак не выгуливал, ни детей.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. О точных причинах взрыва Следственный комитет объявит после расследования. К слову, только за 2013 год в чрезвычайных ситуациях, причиной которых стало нарушение правил пользования газовым оборудованием, в стране погибли 16 человек.