В Минске ограбили обменник в обеденное время: банк готов дать 17 миллионов рублей за ценную информацию о преступнике

Новости Беларуси. Дерзкая кража в Минске. Крупная сумма денег похищена из обменного пункта на улице Пономаренко. Следственно-оперативная группа изъяла запись с камер видеонаблюдения, благодаря чему удалось установить хронологию событий.

Суббота. Время близится к обеду. По этой записи можно проследить хронологию дерзкого преступления. За полчаса ДО мужчина подозрительно «крутится» возле обменного пункта. После того как кассир уходит на перерыв, предварительно закрыв помещение на ключ, злоумышленник приступает к активным действиям. Он в рекордно быстрый срок вскрывает замок и проникает в обменник. Затем внимание мужчины фокусируется на хранилище денег. Уже спустя пару минут оно было опустошено.

Пропали 10 тысяч долларов, более тысячи евро, свыше 13 тысяч российских рублей и 50 миллионов белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, за поимку предполагаемого преступника банк объявил награду. Десять процентов от похищенной суммы. Это примерно 17 миллионов белорусских рублей.

Вероника Стрельская, пресс-офицер Фрунзенского РУВД Минска:

Фрунзенским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205, проводится расследование. Милиция просит всех, кто узнал молодого человека на видео, обращаться во Фрунзенское РУВД. Конфиденциальность гарантирована. Кроме того, банком объявлена награда – 10% от похищенной суммы – за информацию, которая поможет установить местонахождение преступника и похищенных денег.