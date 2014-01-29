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Похищена скрипка Страдивари, созданная около 300 лет назад

29 января 2014 14:04
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Новости мира. В американском городе Милуоки, штат Висконсин, похищена скрипка Страдивари, созданная около 300 лет назад. 

Уникальный инструмент находился в бессрочном пользовании у Фрэнка Элмонда – первой скрипки оркестра Милуоки. После очередного концерта  музыкант отправился на парковку, где на него напал преступник, похитивший  известную скрипку.

Кстати, стоимость инструмента, который в музыкальных кругах известен как «Страдивари Липинского», не берутся оценивать даже специалисты. Ведь подлинное искусство, как известно, бесценно, сообщили Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Музыкальный инструмент # Фотофакт

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