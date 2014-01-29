Взрыв газового баллона в Жлобине. В одноэтажном деревянном бараке погибли три женщины, жертв могло быть больше

Новости Беларуси. Экстренные службы Гомельского региона бьют тревогу -- практически ежедневно пожары уносят человеческие жизни. Последний случай произошёл накануне вечером в Жлобинском районе. Трагедия унесла жизни сразу трёх женщин. Причина пожара -- нарушение правил эксплуатации газовой плиты.

Женщины, собравшиеся в этом доме, оказались блокированы в считанные минуты. Пожар начался здесь на веранде, отрезав оба пути спасения. Огнём были объяты и окно, и дверь. Шансов спастись практически не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми на место ЧП прибыли пожарные местной воинской части. К этому моменту квартира, в которой оказались заблокированы женщины, была объята пламенем - взорвался газовый баллон. Однако, в одноэтажном деревянном бараке под одной крышей ещё семь квартир. И если бы не оперативные действия спасателей и самих жителей дома жертв могло быть куда больше.

Татьяна Сорокина, соседка:

У нас разные жильцы. Есть такие, что пьют, аморальный образ жизни ведут. У меня двое детей, младшему 10 месяцев. Если бы не брат, то нас бы тоже вынесли вперёд ногами. Домом этим никто не занимается. Может, хоть сейчас проводку да печи проверят. На балансе жлобинского жилкомхоза находится.

Сегодня в Красном Береге к пожарным инспекторам прислушиваются как никогда. Слишком уж близко оказалась беда. Зачем нужны все эти проверки -- теперь сельчанам объяснять не нужно. Всё всем «вдруг» стало ясно.

Инспектор - маме с ребёнком:

Корпус печи нужно оштукатурить. Видите - только сложена, а уже трещины пошли. Все эти недочёты могут привести к беде. Вы здесь с мужем и маленьким ребёнком живёте. Понимаете, что самое ценное это жизнь? И о безопасности вы сами должны побеспокоиться.

Сегодня сотни пожарных инспекторов по всей Гомельской области идут от дома к дому, от дверей к дверям. Экстренные службы региона бьют тревогу: с начала года от внешних причин уже погибло 36 человек. В 90% случаев - это гибель на пожарах из-за элементарного несоблюдения правил безопасности.

Игорь Коржов, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:

Год складывается очень непросто. Произошло сразу несколько пожаров с групповой гибелью. Большинство пожаров из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. В безопасности нет мелочей. Каждая мелочь может привести к трагедии. Наша задача сейчас - достучаться до каждого.

Поберечь свои жизни жителей Гомельщины в эти дни вместе со спасателями призывают сотрудники облгаза, энергетики, милиция и даже прокурорские работники. На местах проводятся сельские собрания, беседы, обходы. На то, чтобы остановить смертельную статистику, брошены все силы.