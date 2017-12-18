В Витебске возбудили уголовное дело за сорванные на клумбе цветы: комментарий СК

Новости Беларуси. Официальный представитель СК РБ Юлия Гончарова опубликовала на странице в социально сети видео, на котором женщина и ее дочь рвут цветы у дома в Витебске.
В ролике можно увидеть, что женщина стоит у клумбы и рвет цветы. К ней подходит женщина-оператор и говорит, что срезанные цветы посадила она и соседка из подъезда. По словам снимавшей, прежде, чем срезать растения, нужно было спросить у нее разрешения. За кадром слышно, что кто-то говорит «королева, не могу».
Источник фото: скриншот из видео СК
Инцидент произошел 26 октября. Адвокат срезавшей цветы женщины Игорь Степанов опубликовал на своей странице в соцсети постановление о возбуждении уголовного дела по статье «грабеж», в котором сказано, что женщина срезала «не менее 25 штук цветка очиток видный».
По словам Юлии Гончаровой, «согласно полученной информации после проведенной ОВД проверки материал поступил из прокуратуры Витебска в следствие. Сейчас ситуация изучается процессуальным контролем Следственного комитета. По итогам этого – сообщу. Какие-либо выводы преждевременны».