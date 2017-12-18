В Витебске возбудили уголовное дело за сорванные на клумбе цветы: комментарий СК

Новости Беларуси. Официальный представитель СК РБ Юлия Гончарова опубликовала на странице в социально сети видео, на котором женщина и ее дочь рвут цветы у дома в Витебске.

В ролике можно увидеть, что женщина стоит у клумбы и рвет цветы. К ней подходит женщина-оператор и говорит, что срезанные цветы посадила она и соседка из подъезда. По словам снимавшей, прежде, чем срезать растения, нужно было спросить у нее разрешения. За кадром слышно, что кто-то говорит «королева, не могу».