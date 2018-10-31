Прямой эфир

В Витебске у 24-летнего парня изъяли крупную партию особо опасного психотропа

31 октября 2018 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У жителя Витебска изъяли крупную партию наркотиков.

По информации УВД Витебского облисполкома, 24-летний неработающий мужчина был задержан в Витебске тридцатого октября.

Оперативники располагали информацией, что парень распространял наркотики в Витебске и Витебском районе.

В его квартире был обнаружен мефедрон – особо опасное психотропное вещество. Его масса составляла более 850 грамм. Психотроп был расфасован и готов для реализации.

Установлено, что вещество молодой человек приобрел в России. Эта партия психотропа стала самой крупной среди задержанных с начала года.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК РБ.

В Минске милиция прибыла на вызов об изнасиловании, а нашла опасный психотроп (читать далее). 

# Наркотики # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске ищут мужчину, похитившего кошелёк с деньгами на операцию. Потерпевший собирал их 5 лет
31 октября 2018 10:20

В Минске ищут мужчину, похитившего кошелёк с деньгами на операцию. Потерпевший собирал их 5 лет

Минчанка, похитившая у контролёра видеорегистратор, пришла в милицию с повинной
30 октября 2018 17:02

Минчанка, похитившая у контролёра видеорегистратор, пришла в милицию с повинной

Два автомобиля столкнулись на проспекте Независимости у цирка
30 октября 2018 16:53

Два автомобиля столкнулись на проспекте Независимости у цирка