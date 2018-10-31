В Витебске у 24-летнего парня изъяли крупную партию особо опасного психотропа

Новости Беларуси. У жителя Витебска изъяли крупную партию наркотиков.

По информации УВД Витебского облисполкома, 24-летний неработающий мужчина был задержан в Витебске тридцатого октября.

Оперативники располагали информацией, что парень распространял наркотики в Витебске и Витебском районе.

В его квартире был обнаружен мефедрон – особо опасное психотропное вещество. Его масса составляла более 850 грамм. Психотроп был расфасован и готов для реализации.

Установлено, что вещество молодой человек приобрел в России. Эта партия психотропа стала самой крупной среди задержанных с начала года.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК РБ.