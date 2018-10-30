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Минчанка, похитившая у контролёра видеорегистратор, пришла в милицию с повинной

30 октября 2018 17:02
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Новости Беларуси. Ситуация, связанная с конфликтом пассажира и контролера в общественном транспорте 10 октября, имеет продолжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанка, похитившая у контролёра видеорегистратор, пришла в милицию с повинной -1

Минчанка проехала одну остановку и не успела пробить билет. Контролер потребовала заплатить штраф. Конфликт постепенно перекочевал на улицу. Пассажир все же заплатила штраф, а спустя некоторое время контролер обнаружила пропажу видеорегистратора. Подозреваемую начали искать. Но вскоре женщина сама пришла в милицию и призналась, что прибор взяла в порыве гнева и выбросила его. Теперь женщина признана подозреваемой.

# Кража # происшествия # Фотофакт

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