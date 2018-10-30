Минчанка, похитившая у контролёра видеорегистратор, пришла в милицию с повинной

Новости Беларуси. Ситуация, связанная с конфликтом пассажира и контролера в общественном транспорте 10 октября, имеет продолжение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанка проехала одну остановку и не успела пробить билет. Контролер потребовала заплатить штраф. Конфликт постепенно перекочевал на улицу. Пассажир все же заплатила штраф, а спустя некоторое время контролер обнаружила пропажу видеорегистратора. Подозреваемую начали искать. Но вскоре женщина сама пришла в милицию и призналась, что прибор взяла в порыве гнева и выбросила его. Теперь женщина признана подозреваемой.