В Минске ищут мужчину, похитившего кошелёк с деньгами на операцию. Потерпевший собирал их 5 лет

Новости Беларуси. В Минске у мужчины украли деньги на операцию, которые он копил почти 5 лет.

По информации ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось десятого октября. Был похищен кошелек, в котором находились 1900 белорусских рублей и 290 долларов. Момент кражи попал на запись камеры видеонаблюдения.

Потерпевший приехал из Гомельской области в один из столичных медцентров, чтобы провести операцию по удалению катаракты. Деньги на операцию мужчина собирал почти 5 лет.