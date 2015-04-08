В Витебске троих мужчин подозревают в похищении 20-летнего предпринимателя

Новости Беларуси. Следствием установлено, что мужчины вступили в преступный сговор, направленный на похищение 20-летнего предпринимателя, с целью получить от него денежные средства в размере $1 тыс. ежемесячно.

Инна Горбачёва, официальный представитель УСК по Витебской области:

Реализуя преступный умысел, в конце января текущего года подозреваемые, находясь в подъезде дома потерпевшего, выждали последнего, с применением физической силы надели наручники, заставили сесть в автомобиль и отвезли в лесной массив. В лесу мужчины привязали потерпевшего к фаркопу автомобиля и требовали ежемесячно передавать им деньги. В случае несогласия с выдвинутыми требования мужчины угрожали потерпевшему истязаниями и физической расправой.



Молодой человек дал согласие, и его отпустили.

Пострадавший, придя в себя, обратился в милицию. Теперь в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 182 (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Беларуси.