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В Витебске троих мужчин подозревают в похищении 20-летнего предпринимателя

08 апреля 2015 15:25
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Новости Беларуси. Следствием установлено, что мужчины вступили в преступный сговор, направленный на похищение 20-летнего предпринимателя, с целью получить от него денежные средства в размере $1 тыс. ежемесячно.

Инна Горбачёва, официальный представитель УСК по Витебской области:
Реализуя преступный умысел, в конце января текущего года подозреваемые, находясь в подъезде дома потерпевшего, выждали последнего, с применением физической силы надели наручники, заставили сесть в автомобиль и отвезли в лесной массив. В лесу мужчины привязали потерпевшего к фаркопу автомобиля и требовали ежемесячно передавать им деньги. В случае несогласия с выдвинутыми требования мужчины угрожали потерпевшему истязаниями и физической расправой.

Молодой человек дал согласие, и его отпустили.

Пострадавший, придя в себя, обратился в милицию. Теперь в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 182 (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Беларуси.

# происшествия # Инна Горбачева # Нападение

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