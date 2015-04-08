Шокирующее видео: в США полицейский 8 раз выстрелил в спину безоружному

Новости США. В США расследуют новый случай убийства полицейским темнокожего мужчины. Офицер 8 раз выстрелил в спину безоружному человеку, после чего надел на него наручники.

Все произошло в штате Южная Каролина в субботу, 4 апреля. Полицейский остановил на шоссе 50-летнего Уолтера Скотта из-за разбитой фары его автомобиля. Между стражем порядка и мужчиной завязалась потасовка, а когда мужчина попытался сбежать, полицейский выбил из кобуры табельное оружие.

Полицейский хладнокровно производит восемь выстрелов в спину безоружному мужчине, после чего подбрасывает к телу неизвестный предмет. По словам самого стража порядка, он выстрелил в человека, поскольку испугался за свою жизнь. С его слов, за несколько секунд до «бегства» полицейский отнял у убитого электрошокер.

Полицейскому предъявили обвинение в убийстве. Этот случай стал поводом для новой волны массовых протестов. Один из крупнейших митингов состоялся в Лос-Анджелесе.

Кейт Саммери, мэр Норт-Чарлстона (город в штате Южная Каролина, США):

Мы предъявили полицейскому обвинение, чтобы показать, что мы живем в обществе по правилам. Если ты неправ, то ты неправ. Если ты принял неверное решение, то мне все равно, пользуешься ли ты защитой как полицейский, или являешься обычным гражданином, тебе придется за это отвечать.



Напомним, демонстрации против полицейского произвола в США проходят после резонансного случая в городе Фергюсоне. Там в августе 2015 года офицер полиции при попытке задержания застрелил темнокожего подростка, что вызвало волну беспорядков. Однако суд вынес полицейскому оправдательный приговор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.