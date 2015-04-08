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Заведующий отделением гомельской психбольницы попался на взятке в $200

08 апреля 2015 11:22
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Новости Беларуси. Заведующего отделением задержали с поличным на рабочем месте. Незаконное вознаграждение предназначалось должностному лицу за оформление фиктивного медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автотранспортом категории «В» сроком на 1 год и выдачу соответствующего документа.

Управление Следственного комитета по Гомельской области:
Управлением Следственного комитета по Гомельской области по материалам управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гомельского облисполкома возбуждено уголовное дело в отношении заведующего диспансерным отделением «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница» по ч.1 ст.430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Должностному лицу предъявлено обвинение в получении взятки. В отношении его применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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# происшествия # Коррупция

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