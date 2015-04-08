«Хочу видеть, как он мучается»: 52-летняя влюбленная учительница год копила деньги на убийство 15-летнего ученика

Новости России. Шокирующая история о влюбленной учительнице из Шатуры (город на востоке Московской области России) набирает обороты. 52-летняя преподаватель музыки заказала убийство девятиклассника. По предварительным данным, это решение женщина предприняла на почве ревности к его однокласснице.

Жизнь 15-летнего подростка учитель оценила в 100 тысяч рублей. Под видом наемного убийцы с женщиной встретился оперативник.



Юлия С. (объясняет «киллеру»):

Ноги сломать ему можно, почки отбить – чтобы больно ему было, чтобы он истекал, понимаешь? Мне хочется увидеть, в каком он состоянии, как он мучается, ты меня должен понять. И сказать ему пару ласковых перед смертью. Руку сломать, одну оставить. Лицо не трогать. Ноги сломать можно, почки отбить. Чтобы … было плохо ему. Но я хочу увидеть, в каком он состоянии будет.

В распоряжении LifeNews оказалась оперативная съемка, на которой отчетливо слышны «пожелания» учительницы из Шатуры в разговоре с «киллером».

Доподлинно известно: женщина целый год копила деньги на убийство.

Мужчина, который выступал в роли «исполнителя» убийства подростка, позвонил женщине по мобильному телефону и сообщил о том, что подростка уже нет в живых. В тот же день при передаче денег за проделанную работу женщина была задержана сотрудниками полиции.



Причина, по которой педагог высшей категории, дважды лауреат муниципального конкурса «Учитель года» решила отнять жизнь у 15-летнего школьника, пока неясна.

Со слов подростка, все началось два года назад. Педагог начала проявлять к нему особые знаки внимания: засыпала комплиментами, дарила подарки.

По предварительным данным, он отвергал попытки педагога добиться расположения.

Коллеги отзываются о женщине только положительно. На хорошем счету она и у руководства. Педагог с 30-летним стажем ни разу не проявляла никакой агрессии в классе. Случившееся учителя называют не иначе как помутнением рассудка.

Юлия Алексеевна не только заслуженный учитель, но и образцовая мама двоих детей. Ее сыну – 19, дочери – 26.

В среду, 8 апреля, суд изберет для учительницы меру пресечения. Вероятнее всего, ей назначат психолого-психиатрическую экспертизу.