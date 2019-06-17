На трассе Р28 такси врезалось в маршрутку. Пассажирка легковушки скончалась на месте

Новости Беларуси. Авария в Минском районе закончилась гибелью женщины. Столкновение легкового автомобиля с маршрутным такси произошло около деревни Лошаны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От полученных травм погибла пассажирка легковушки. Спасателям удалось вытащить из автомобиля водителя и еще одного пассажира. Сейчас они госпитализированы.