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На трассе Р28 такси врезалось в маршрутку. Пассажирка легковушки скончалась на месте

17 июня 2019 19:45
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Новости Беларуси. Авария в Минском районе закончилась гибелью женщины. Столкновение легкового автомобиля с маршрутным такси произошло около деревни Лошаны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На трассе Р28 такси врезалось в маршрутку. Пассажирка легковушки скончалась на месте-1

От полученных травм погибла пассажирка легковушки. Спасателям удалось вытащить из автомобиля водителя и еще одного пассажира. Сейчас они госпитализированы.

На трассе Р28 такси врезалось в маршрутку. Пассажирка легковушки скончалась на месте-4

Предварительно установлено, что водитель маршрутки высаживал пассажиров, когда в него врезалась легковушка. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

На трассе Р28 такси врезалось в маршрутку. Пассажирка легковушки скончалась на месте-7

На трассе Р28 такси врезалось в маршрутку. Пассажирка легковушки скончалась на месте-9

На трассе Р28 такси врезалось в маршрутку. Пассажирка легковушки скончалась на месте-11

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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