Прямой эфир

В Витебске после свадьбы отец жениха ударил отчима невесты ножом

21 января 2019 08:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебске свадьба закончилась ножевым ранением для отчима невесты.

По информации УВД Витебского облисполкома, медики сообщили правоохранителям о мужчине с ножевым ранением ночью 20 января.

Была восстановлена картина произошедшего, пока врачи спасали пострадавшего.

Оказалось, что 45-летний мужчина приехал на свадьбу к падчерице. Празднование торжества в ресторане завершилось около полуночи. Сваты – родители жениха и невесты – отправились на съемную квартиру, которую забронировали заранее.

Мужчины решили продолжить застолье, во время которого отец жениха ударил отчима невесты кухонным ножом в область шеи. Пострадавший был доставлен в реанимацию.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

Степень тяжести телесных повреждений предстоит установить судебно-медицинским экспертам.

В октябре в Минске конфликт двух компаний у кафе перерос в драку.

Её участники достали биту и бензопилу (читать далее).

# Покушение # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Волковыске 33-летний мужчина загорелся от костра
21 января 2019 08:43

В Волковыске 33-летний мужчина загорелся от костра

В Дятловском районе по факту незаконной охоты на зубра возбуждено уголовное дело
21 января 2019 08:33

В Дятловском районе по факту незаконной охоты на зубра возбуждено уголовное дело

В Гомеле задержаны 11 человек за хищение продуктов для школ
21 января 2019 08:23

В Гомеле задержаны 11 человек за хищение продуктов для школ