В Минске конфликт двух компаний у кафе перерос в драку. Её участники достали биту и бензопилу

Новости Беларуси. В Минске у кафе «Маяк» конфликт перерос в драку.

По информации ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел шестого октября у заведения на улице Маяковского в столице. Между двумя компаниями из Серебрянки возник конфликт. В одной компании были три 26-летних парня, а во второй – двое 33-летних молодых человека и один 31-летний.

Словесная перепалка началась еще в кафе, после чего ссора переместилась на улицу, чтобы не мешать посетителям заведения.

«После участники конфликта начали звонить своим близким для оказания поддержки».

На подмогу приехал брат одного из мужчин. Затем приехал отец другого парня из второй компании и привез с собой биту. Ей он ударил 41-летнего мужчину, который подошел к своему авто и взял бензопилу, чтобы отпугнуть оппонентов.

Телесные повреждения бензопилой никто не получил.

Устанавливаются причастные к произошедшему.

Действиям участников будет дана правовая оценка.

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