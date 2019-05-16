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В Витебске подросток попытался прокатиться по парапету и упал в реку

16 мая 2019 06:32
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Новости Беларуси. В Витебске 15 мая около семи вечера 15-летний велосипедист упал в Западную Двину и начал тонуть.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели ребёнка в 3 метрах от берега. С использованием верёвки несовершеннолетнего достали из воды. Подросток был осмотрен медиками, от предложенной госпитализации отказался.  

Позже выяснилось, что парень катался на велосипеде по набережной, затем въехал на парапет, но не удержался и упал в воду.  

Весной 2019 года в Витебске мальчик сунул палец в велосипедную цепь.  

Обратно достать часть тела у ребёнка не получилось – подробнее здесь.  

# Спасение # происшествия

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