В Витебске подросток попытался прокатиться по парапету и упал в реку

Новости Беларуси. В Витебске 15 мая около семи вечера 15-летний велосипедист упал в Западную Двину и начал тонуть.

По сведениям Витебского ОУМЧС, прибывшие к месту происшествия спасатели увидели ребёнка в 3 метрах от берега. С использованием верёвки несовершеннолетнего достали из воды. Подросток был осмотрен медиками, от предложенной госпитализации отказался.

Позже выяснилось, что парень катался на велосипеде по набережной, затем въехал на парапет, но не удержался и упал в воду.

Весной 2019 года в Витебске мальчик сунул палец в велосипедную цепь.