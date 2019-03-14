Прямой эфир

В Витебске мальчик сломал палец, сунув его в велосипедную цепь

14 марта 2019 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Днём 13 марта в Витебске у мальчика застрял палец руки в велосипедной цепи.  

По сведениям Витебского ОУМЧС, 5-летний и 2-летний братья играли в коридоре общежития с велосипедом. Когда их мать вышла на кухню, младший ребёнок сунул палец между цепью и звёздочкой в велосипедной цепи. В итоге палец застрял.  

В Витебске мальчик сломал палец, сунув его в велосипедную цепь-1

Фото: Витебское ОУМЧС  

Прибывшие на вызов спасатели при помощи гидравлических ножниц освободили мальчика. Пострадавшего передали медикам, которые после осмотра госпитализировали ребёнка с открытым переломом средней фаланги второго пальца левой руки.  

В Витебске мальчик сломал палец, сунув его в велосипедную цепь-4

Фото: Витебское ОУМЧС  

На неделе в Минске 3-летний мальчик надел на голову горшок. 

Самостоятельно снять предмет у малыша не получилось – подробности здесь.  

# Спасение # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Погибший в страшном ДТП вратарь ФК «Витебск» не нарушал скоростной режим
13 марта 2019 15:20

Погибший в страшном ДТП вратарь ФК «Витебск» не нарушал скоростной режим

В Минске 12-летняя девочка спешила на троллейбус и попала под машину
13 марта 2019 11:03

В Минске 12-летняя девочка спешила на троллейбус и попала под машину

На Западной Двине 32-летний мужчина провалился под лёд
13 марта 2019 08:26

На Западной Двине 32-летний мужчина провалился под лёд