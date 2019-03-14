В Витебске мальчик сломал палец, сунув его в велосипедную цепь

Новости Беларуси. Днём 13 марта в Витебске у мальчика застрял палец руки в велосипедной цепи.

По сведениям Витебского ОУМЧС, 5-летний и 2-летний братья играли в коридоре общежития с велосипедом. Когда их мать вышла на кухню, младший ребёнок сунул палец между цепью и звёздочкой в велосипедной цепи. В итоге палец застрял.