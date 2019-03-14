В Витебске мальчик сломал палец, сунув его в велосипедную цепь

Новости Беларуси. Днём 13 марта в Витебске у мальчика застрял палец руки в велосипедной цепи.
По сведениям Витебского ОУМЧС, 5-летний и 2-летний братья играли в коридоре общежития с велосипедом. Когда их мать вышла на кухню, младший ребёнок сунул палец между цепью и звёздочкой в велосипедной цепи. В итоге палец застрял.
Прибывшие на вызов спасатели при помощи гидравлических ножниц освободили мальчика. Пострадавшего передали медикам, которые после осмотра госпитализировали ребёнка с открытым переломом средней фаланги второго пальца левой руки.
На неделе в Минске 3-летний мальчик надел на голову горшок.
Самостоятельно снять предмет у малыша не получилось – подробности здесь.