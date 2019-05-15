Пожар возле Троицкого предместья. Горело историческое здание

Новости Беларуси. Черный столб дыма поднялся 15 мая в районе Троицкого предместья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Около четырех дня на улице Архитектора Заборского горело историческое здание. На первом этаже постройки воспламенился рубероид.