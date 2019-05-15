Прямой эфир

Пожар возле Троицкого предместья. Горело историческое здание

15 мая 2019 18:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Черный столб дыма поднялся 15 мая в районе Троицкого предместья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пожар возле Троицкого предместья. Горело историческое здание-1

Около четырех дня на улице Архитектора Заборского горело историческое здание. На первом этаже постройки воспламенился рубероид.

Пожар возле Троицкого предместья. Горело историческое здание-4

Сейчас дом находится на реконструкции, здесь должны открыть хостел. Возгорание ликвидировали в течение пяти минут, в результате пожара никто не пострадал.

Пожар возле Троицкого предместья. Горело историческое здание-7

Пожар возле Троицкого предместья. Горело историческое здание-9

Пожар возле Троицкого предместья. Горело историческое здание-11

Пожар возле Троицкого предместья. Горело историческое здание-13

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар на Ваупшасова: что известно о ЧП
15 мая 2019 18:19

Пожар на Ваупшасова: что известно о ЧП

В Гродно мотоциклист на Yamaha сбил косулю
15 мая 2019 12:02

В Гродно мотоциклист на Yamaha сбил косулю

Двое парней из Слонима изнасиловали девушку и сняли это на видео
15 мая 2019 11:38

Двое парней из Слонима изнасиловали девушку и сняли это на видео