Пожар возле Троицкого предместья. Горело историческое здание

Новости Беларуси. Черный столб дыма поднялся 15 мая в районе Троицкого предместья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Черный столб дыма поднялся 15 мая в районе Троицкого предместья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Около четырех дня на улице Архитектора Заборского горело историческое здание. На первом этаже постройки воспламенился рубероид.
Сейчас дом находится на реконструкции, здесь должны открыть хостел. Возгорание ликвидировали в течение пяти минут, в результате пожара никто не пострадал.