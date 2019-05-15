Крупное ДТП в Смолевичском районе: столкнулись три машины, один человек погиб

Новости Беларуси. В Смолевичском районе на трассе Брест–Минск–граница Российской Федерации произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь столкнулись сразу три машины: большегруз, самосвал и автомобиль дорожных служб. В это время на дороге ремонтировали покрытие. В результате один рабочий погиб на месте, второй госпитализирован.