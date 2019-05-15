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Крупное ДТП в Смолевичском районе: столкнулись три машины, один человек погиб

15 мая 2019 21:12
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Новости Беларуси. В Смолевичском районе на трассе Брест–Минск–граница Российской Федерации произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Крупное ДТП в Смолевичском районе: столкнулись три машины, один человек погиб-1

Здесь столкнулись сразу три машины: большегруз, самосвал и автомобиль дорожных служб. В это время на дороге ремонтировали покрытие. В результате один рабочий погиб на месте, второй госпитализирован.

Крупное ДТП в Смолевичском районе: столкнулись три машины, один человек погиб-4

Водители фуры и самосвала не пострадали. Движение в направлении России было перекрыто на несколько часов.

Крупное ДТП в Смолевичском районе: столкнулись три машины, один человек погиб-7

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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