Обманывали минчан и присваивали себе квартиры. Раскрыта преступная схема в сфере недвижимости

Новости Беларуси. 8 эпизодов и более 500 тысяч рублей ущерба. Следственный комитет завершил расследование очередного уголовного дела о мошенничестве в сфере недвижимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преступную группу входили трое мужчин и одна женщина. Они обманывали горожан и присваивали себе квартиры в разных частях Минска.

Банда находила в открытых источниках информацию о людях, которые злоупотребляли спиртным и имели задолженность по коммуналке. Покупали им алкоголь, входили в доверие, а потом предлагали обменять свои квадратные метры в столице на помещения меньшей площади в Минске или в пригороде. Когда квартиры были проданы, обманутые получали непригодные для жилья помещения. А в большинстве случаев и вовсе оказывались на улице. Когда одна из собственниц осознала последствия такой сомнительной сделки, она потребовала вернуть ей все деньги. Вместо этого мошенники вывезли её в лес в багажнике автомобиля, избили и заставили отказаться от денег.

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Всем фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц повторно в особо крупном размере. Троим из них также предъявлено обвинение в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору и незаконном ограничении свободы. Помимо этого, женщине предъявлено обвинение в незаконном обороте психотропных веществ, а 26-летнему мужчине – в краже, совершенной повторно.