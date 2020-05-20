Маршрутка врезалась в легковой автомобиль на Партизанском проспекте

Новости Беларуси. ДТП на Партизанском проспекте. Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП на Партизанском проспекте. Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель микроавтобуса двигался со стороны Клубного переулка в направлении переулка Рабочего. Возможно, из-за несоблюдения дистанции врезался в автомобиль, который двигался впереди.
Пострадал трёхлетний ребёнок – пассажир маршрутки.