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Маршрутка врезалась в легковой автомобиль на Партизанском проспекте

20 мая 2020 14:00
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Новости Беларуси. ДТП на Партизанском проспекте. Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Маршрутка врезалась в легковой автомобиль на Партизанском проспекте -1

Водитель микроавтобуса двигался со стороны Клубного переулка в направлении переулка Рабочего. Возможно, из-за несоблюдения дистанции врезался в автомобиль, который двигался впереди.

Маршрутка врезалась в легковой автомобиль на Партизанском проспекте -4

Пострадал трёхлетний ребёнок пассажир маршрутки. 

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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