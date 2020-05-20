В Копыльском районе загорелись бункеры для хранения зерна

Новости Беларуси. Пожар на Копыльщине. Спасателям пришлось потушить пожар в восьми бункерах, которые предназначены для хранения зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Объекты расположены в поселке Новые Докторовичи. Когда подразделения МЧС прибыли на место вызова, бортовая часть склада, где расположены бункеры, сгорела. Во время пожара они были пусты.