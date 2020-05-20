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В Копыльском районе загорелись бункеры для хранения зерна

20 мая 2020 14:31
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Новости Беларуси. Пожар на Копыльщине. Спасателям пришлось потушить пожар в восьми бункерах, которые предназначены для хранения зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Копыльском районе загорелись бункеры для хранения зерна-1



Объекты расположены в поселке Новые Докторовичи. Когда подразделения МЧС прибыли на место вызова, бортовая часть склада, где расположены бункеры, сгорела. Во время пожара они были пусты.

В Копыльском районе загорелись бункеры для хранения зерна-3

Огонь уничтожил бортовую часть склада, повредил бункеры вентиляции зерна. Причина аварии выясняется.

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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