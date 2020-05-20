В Копыльском районе загорелись бункеры для хранения зерна

Новости Беларуси. Пожар на Копыльщине. Спасателям пришлось потушить пожар в восьми бункерах, которые предназначены для хранения зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Пожар на Копыльщине. Спасателям пришлось потушить пожар в восьми бункерах, которые предназначены для хранения зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Объекты расположены в поселке Новые Докторовичи. Когда подразделения МЧС прибыли на место вызова, бортовая часть склада, где расположены бункеры, сгорела. Во время пожара они были пусты.
Огонь уничтожил бортовую часть склада, повредил бункеры вентиляции зерна. Причина аварии выясняется.