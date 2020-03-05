Хотел подарить жене цветы. В Бобруйске мужчина подозревается в хищении роз

Новости Беларуси. В Бобруйске мужчина украл девять роз и стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает МВД Беларуси, ночью 25 февраля пьяный мужчина зашёл в цветочный магазин, взял девять роз и собрался уйти. Продавец попыталась задержать гражданина, но тот вырвался и убежал. Женщина вызвала милицию.

Через некоторое время к одному из пеших патрулей подъехало такси со спящим пассажиром. Водитель сказал, что вёз мужчину и его приятеля к цветочному ларьку. Когда клиент вышел из магазина с цветами, он не вернулся в машину, а убежал.

Сотрудники милиции быстро нашли отказавшегося платить клиента. Оказалось, что это 39-летний местный житель, который уже разыскивался за хищение роз.

Правонарушение бобруйчанин совершил в нетрезвом состоянии. Мужчина хотел подарить цветы супруге на день рождения, однако милиционеры обнаружили их за мусоропроводом.

Отмечается, что фигурант работает на одном из крупных предприятий города, ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

В прошлом месяце житель Брагинского района получил административный штраф за плаванье в аквариуме магазина.