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Хотел подарить жене цветы. В Бобруйске мужчина подозревается в хищении роз

05 марта 2020 09:27
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Новости Беларуси. В Бобруйске мужчина украл девять роз и стал фигурантом уголовного дела. 

Как сообщает МВД Беларуси, ночью 25 февраля пьяный мужчина зашёл в цветочный магазин, взял девять роз и собрался уйти. Продавец попыталась задержать гражданина, но тот вырвался и убежал. Женщина вызвала милицию. 

Через некоторое время к одному из пеших патрулей подъехало такси со спящим пассажиром. Водитель сказал, что вёз мужчину и его приятеля к цветочному ларьку. Когда клиент вышел из магазина с цветами, он не вернулся в машину, а убежал. 

Сотрудники милиции быстро нашли отказавшегося платить клиента. Оказалось, что это 39-летний местный житель, который уже разыскивался за хищение роз. 

Правонарушение бобруйчанин совершил в нетрезвом состоянии. Мужчина хотел подарить цветы супруге на день рождения, однако милиционеры обнаружили их за мусоропроводом. 

Отмечается, что фигурант работает на одном из крупных предприятий города, ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. 

В прошлом месяце житель Брагинского района получил административный штраф за плаванье в аквариуме магазина. 

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# Кража # происшествия

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